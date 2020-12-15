ОНФ: Подмосковье идет по пути построения современной системы ТБО

«Полигон „Ядрово“ — это полигон, с которым я хорошо знаком. Когда там стоял запах, я несколько дней провел в Волоколамске, и знаю, как пахнет полигон, когда он эксплуатируется с нарушениями. Мы проводили общественные штабы в Волоколамске, проводили общественные инспекции с людьми и вместе с голландскими инженерами изучали особенности дегазации полигона», — сказал Михаил Кузнецов.

Как сейчас мы все вынужденные специалисты по коронавирусу, так и тогда правительство Московской области, в котором я работал, стало специалистом по дегазации. Все пытались понять, как сделать так, чтобы этот запах ушел как можно скорее. Сегодня полигон закрывается — и это один из важных символов того, что Московская область идет по пути построения современной системы обращения с ТБО Михаил Кузнецов руководитель исполкома ОНФ

МинЖКХ региона предлагает включить «Ядрово» в федеральный проект «Чистая страна», тогда будет возможна рекультивация за счет федерального бюджета. Точные планы рекультивации и благоустройства «Ядрово» пока не разглашают.

«Это вызов времени, который уже дальше нельзя было откладывать. И крайне важная веха для всей московской агломерации. Хочется пожелать правительству удачи в этой работе и построении такой системы работы с отходами. Это точно правительству по плечу, и в самое ближайшее время работа будет завершена», — сказал руководитель исполкома ОНФ.

Все городские свалки прекратят свое существование в Подмосковье до конца 2020 года. Вместе с «Ядрово» в списке закрытых уже 36 мусорных полигонов.