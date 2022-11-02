Ольгинский лесопарк в Балашихе откроют после благоустройства зимой | 360°

02 ноября 2022, 15:04
Ольгинский лесопарк в Балашихе откроют после благоустройства зимой
Благоустройство Ольгинского лесопарка продолжается в Балашихе. В нем появится футбольное поле, уличные тренажеры, беседки и многое другое. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.
Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что объект преображают по программе «Парки в лесу». К благоустройству приступили летом, а открыть обновленную территорию планируют зимой.
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«К благоустройству территории приступили этим летом. Наша задача — создать максимально комфортные условия для отдыха с сохранением существующей природной среды», — отметил министр.
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На территории появится площадка в эко-стиле, футбольное поле, уличные тренажеры, пешие и лыжные маршруты. Для посетителей установят скамейки, урны, беседки и навигацию. В парке появится зона для выгула собак, парковка для автомобилей и новая система освещения.
Рабочие уже обустроили футбольное поле и проложили основную часть пешеходных дорожек. Продолжается прокладка коммуникаций и устройство тропинок.
Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.
Благоустройство
Балашиха
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