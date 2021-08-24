Почти 250 сотрудников подмосковных отелей научат проводить экскурсии

В Московской области работают порядка 900 гостиниц. Почти 250 сотрудников отелей подали заявки на обучение основам экскурсоводоведения. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Подмосковья.

Проект по обучению сотрудников отелей стартует в Подмосковье в сентябре. Его разработал Комитет по туризму Московской области вместе с научно-методическим центром Министерства культуры региона.

Организации могли подать заявки на участие в обучении до 20 августа. Проект создан для того, чтобы обучить сотрудников подмосковных гостиниц и отелей рассказывать о достопримечательностях. В программу войдут все необходимые знания о том, какие есть места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом. Персонал отелей после обучения сможет подробно рассказать гостям, куда пойти, что посмотреть, на какие экскурсии обратить внимание.

Всем участникам проекта выдадут специальные сертификаты.