Около тысячи жителей Подмосковья подключили дома к газу в рамках «Социальной газификации»

Около тысячи жителей Подмосковья подключили дома к газу по программе соцгазификации, которая стартовала 21 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики Московской области.

Программу социальной газификации реализуют по поручению президента России.

«Новая президентская программа „Социальная газификация“ позволит подключить к газу порядка 115 тысяч домов в 2917 населенных пунктах. Все домохозяйства, попадающие под программу, будут подключены к ресурсу до конца 2022 года», — рассказал Александр Самарин.

Подведение газа к участкам в рамках программы проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы подвести газ к дому, необходимо заключить комплексный договор.

Как сообщил гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов, на сегодняшний день компания выполняет строительно-монтажные работы в более чем 100 населенных пунктах. До конца года будут завершены работы в 1112 пунктах.

Ранее сообщалось, что заявки на заключение комплексного договора подали уже более 40 тысяч владельцев домохозяйств в Подмосковье.