Интерактивная карта «Социальной газификации» доступна жителям Подмосковья
Для удобства жителей региона разработан новый раздел «Социальная газификация Подмосковья» на официальном сайте АО «Мособлгаз» mosoblgaz.ru, где можно получить подробную информацию о ходе реализации президентской программы «Социальная газификация». В раздел можно попасть по прямой ссылке https://www.mosoblgaz.ru/sg или воспользовавшись QR-кодом:
Если Вы хотите подключить газ в рамках программы «Социальная газификация», нажмите кнопку «Подключить газ» на странице программы. После нажатия откроется интерактивная карта.
Как пользоваться интерактивной картой:
1. Найдите на карте ваш населенный пункт или введите название населенного пункта (или полный адрес) в строке поиска, нажмите «Ввод». После этого на карте отобразится ваш населенный пункт.
2. Найдите ваш дом и нажмите на него. В появившемся окне вы получите информацию о сроках проведения работ и встречах с жителями.
3. Нажмите на кнопку «Подключить газ», чтобы подать заявку на комплексный договор.
Если вы не нашли свой населенный пункт в «Социальной газификации», вы также можете подать заявку на комплексный договор. После принятия решения по виду и срокам энергоснабжения вашего населенного пункта вас обязательно проинформируют.
4. В открывшейся форме корректно заполните все поля и нажмите «Подать заявку»
5. На указанный телефонный номер придет СМС-код. Введите его в появившемся окне и нажмите кнопку «Отправить заявку»
После отправки в вашем личном кабинете будет создана заявка. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете https://lkk.mosoblgaz.ru/auth/login, в разделе «Услуги».
В течение 10 дней с вами свяжется менеджер для уточнения данных.
Также в разделе программы пользователи смогут:
• ознакомиться с условиями программы;
• узнать график проведения работ в населенных пунктах, включенных в программу;
• рассчитать предварительную стоимость работ внутри границ земельного участка при помощи калькулятора;
• получить консультации специалистов по программе, воспользовавшись формами обратной связи.