Интерактивная карта «Социальной газификации» доступна жителям Подмосковья

Для удобства жителей региона разработан новый раздел «Социальная газификация Подмосковья» на официальном сайте АО «Мособлгаз» mosoblgaz.ru, где можно получить подробную информацию о ходе реализации президентской программы «Социальная газификация». В раздел можно попасть по прямой ссылке https://www.mosoblgaz.ru/sg или воспользовавшись QR-кодом:

Если Вы хотите подключить газ в рамках программы «Социальная газификация», нажмите кнопку «Подключить газ» на странице программы. После нажатия откроется интерактивная карта.

Как пользоваться интерактивной картой:

1. Найдите на карте ваш населенный пункт или введите название населенного пункта (или полный адрес) в строке поиска, нажмите «Ввод». После этого на карте отобразится ваш населенный пункт.

2. Найдите ваш дом и нажмите на него. В появившемся окне вы получите информацию о сроках проведения работ и встречах с жителями.

3. Нажмите на кнопку «Подключить газ», чтобы подать заявку на комплексный договор.

Если вы не нашли свой населенный пункт в «Социальной газификации», вы также можете подать заявку на комплексный договор. После принятия решения по виду и срокам энергоснабжения вашего населенного пункта вас обязательно проинформируют.

4. В открывшейся форме корректно заполните все поля и нажмите «Подать заявку»

5. На указанный телефонный номер придет СМС-код. Введите его в появившемся окне и нажмите кнопку «Отправить заявку»

После отправки в вашем личном кабинете будет создана заявка. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете https://lkk.mosoblgaz.ru/auth/login, в разделе «Услуги».

В течение 10 дней с вами свяжется менеджер для уточнения данных.

Также в разделе программы пользователи смогут:

• ознакомиться с условиями программы;

• узнать график проведения работ в населенных пунктах, включенных в программу;

• рассчитать предварительную стоимость работ внутри границ земельного участка при помощи калькулятора;

• получить консультации специалистов по программе, воспользовавшись формами обратной связи.