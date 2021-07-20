Месяц «Социальной газификации»: 40 тысяч жителей Подмосковья уже заключили договоры

С начала запуска программы «Социальная газификация» в Подмосковье прошел месяц. За это время заявки на заключение комплексного договора подали более 40 тысяч владельцев домохозяйств. Удалось решить проблему регистрации и подключения к газу домов, расположенных возле аэродромов. Итоги первого месяца работы подвел генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов во время еженедельного брифинга.

«Услуги идут к жителям»

Программа «Социальной газификации» предусматривает бесплатное подведение труб до участка, где расположен дом. Для подключения к газу жилья владельцу нужно заключить комплексный договор. Об этом сотрудники «Мособлгаза» рассказывают на встречах с жителями. Всего таких бесед за первый месяц прошло более 2,7 тысячи.

В «Мособлгаз» поступило более 40 тысяч заявок на заключение комплексного договора. По оценке руководителя компании, это почти 50% от общего числа домовладений, к которым подведут газовые трубы. Часть заявок жители Подмосковья отправили через онлайн-сервис на сайте «Мособлгаза».

Работы по подключению домов идут в 124 населенных пунктах Московской области. За первый месяц уже подключили 346 домов.

Уже более тысячи жителей Подмосковья благодаря президентскому проекту получают тепло и готовят пищу на природном газе Игорь Баранов. генеральный директор АО «Мособлгаз».

Жители Подмосковья также могут обратиться за справкой в специальные офисы «Социальной газификации». Там же можно получить 12 дополнительных услуг.

«Это услуги, связанные с регистрацией домовладений, с социальными льготами, получением льгот на электричество, мусор. Мы продолжаем работать по принципу, когда услуги идут к жителям», — рассказал Баранов.

Накануне в селе Ям городского округа Домодедово открыли такой офис.

Как работает комплексный договор

Подведение и подключение к газоснабжению жилых домов проводят по комплексному договору. Московская область — единственный регион России, где процедуру оформления максимально упростили. Пять контрактов свели в единый документ. Игорь Баранов отметил, что документ написан максимально понятным языком. Там прописаны все основные работы для подключения дома.

Комплексный договор обеспечит выполнение работ внутри участков. Это проектирование и строительство газопровода внутри, обвязка по фасаду дома, оборудование, техническое обслуживание и сама поставка газа Игорь Баранов генеральный директор АО «Мособлгаз».

В рамках программы «Социальной газификации» к участкам домов подведут трубы. После этого собственник может обратиться в «Мособлгаз» для заключения комплексного договора, чтобы подключить дом. Для этого даже не нужно приходить в офис компании. Заявку можно подать онлайн, чтобы сотрудник «Мособлгаза» пришел в согласованное время к собственнику.

Цена работ под ключ по комплексному договору составляет от 60 до 150 тысяч рублей. Все зависит от близости дома к границам участка, к которому подведена труба с газом, а также от вида и количества оборудования.

«Кто-то выбирает только плиту. Кто-то выбирает плиту с котлом. Также можно еще бойлер приобрести», — подчеркнул Баранов. Вся газовая техника от «Мособлаза» имеет специальные датчики, которые предотвращают утечку газа.

Игорь Баранов добавил, что за работу по подключению дома жители Московской области могут расплачиваться не сразу. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева комплексный договор предусматривает шестимесячную беспроцентную рассрочку.

«То есть житель может сейчас заключить комплексный договор и в течение шести месяцев равными долями, без процентов абсолютно его оплачивать», — пояснил глава «Мособлгаза».

«Точка тепла»

Один из главных вопросов — оборудование газовых систем отопления. Баранов отметил, что некоторые жители, узнав, что их дом подключат к газу в ноябре, сами прибегают к услугам компаний, которые устанавливают радиаторы и делают обвязку системы отопления.

Сам «Мособлгаз» этим не занимается, но готов оказать посильную помощь, чтобы радиаторы были подключены правильно.

«Наши сотрудники уже сейчас обходят все адреса, чтобы жителю сразу было понятно, что ему необходимо делать для безопасного пуска газа. Это очень важно, чтобы не получилось так, когда газ подвели, а дом и система отопления не готовы. Чтобы результат был максимально быстрым, мы все эти работы сейчас ведем параллельно. И все вместе придем к одной точке — точке тепла, которая нужна нашим жителям», — подчеркнул Баранов.

«Мособлгаз» может рекомендовать компании-партнеры, которые занимаются установкой отопления в частных домах.

Территории у аэродромов

Для подключения дома к газу владелец жилья должен предоставить документ о том, что недвижимость находится в собственности. Для этого постройку нужно зарегистрировать. Раньше этого не могли сделать жители приаэродромных территорий. Особенно проблема была актуальна для Московской области. Наконец ее удалось решить.

«Благодаря активной позиции Подмосковья и личному участию губернатора Андрея Воробьева изменили федеральное законодательство», — рассказал Игорь Баранов. Он отметил, что для жителей, которые раньше не могли узаконить свои дома, процедуру упростили.

После регистрации жители смогут подать заявку на подключение дома в рамках президентского проекта «Социальная газификация».