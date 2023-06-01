Подмосковье 01 июня 2023, 10:55 Около тысячи школьников Подмосковья побывали в туристических поездках по социальным сертификатам в мае Минблаго МО

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В поездки по социальным сертификатам отправилась тысяча школьников Подмосковья в мае. Он дает возможность юным путешественникам и их родителям самостоятельно выбрать туристическую программу

Как рассказала глава Минэкономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина, социальный сертификат гарантирует владельцу право выбора исполнителя услуг. Их оказывают туроператоры, которые работают на территории области и включены в реестр исполнителей госуслуг в социальной сфере.

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В мае в туристические поездки отправилась тысяча школьников из Подольска, Дмитрова, Лосино-Петровского и Богородского округов. Они побывали в Коломне, Истре, Красногорске, Дмитрове и Сергиевом Посаде. В этом году в проекте смогут принять участие 40 тысяч детей.

Заявление на получение сертификата можно подать в электронном виде через региональный портал. Там же можно выбрать исполнителя и заключить с ним договор. На организацию путешествий детей в этом году предусмотрели 280 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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