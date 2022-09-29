Около тысячи человек посетили «Урок музыки» с Дмитрием Маликовым в Красногорске | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 19:20 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Около тысячи человек посетили «Урок музыки» с Дмитрием Маликовым в Красногорске

Читать 360tv в

«Урок музыки» прошел во Дворце культуры в Красногорске. На нем выступил народный артист России Дмитрий маликов. Мероприятие посетили дети из школ искусств.

На сцену артист вышел с более чем 80 юными воспитанниками музыкальных школ. За ними из зала наблюдали около тысячи человек.

Реклама

С программой до 25 октября Дмитрий Маликов выступит еще в восьми округах Подмосковья. «Уроки» пройдут в Жуковском, Королеве, Ленинском, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкино и Ступине.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

0 0 0 0 0 0