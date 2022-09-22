Около 5 тысяч мальков карпа выпустили в озеро Сенеж и реку Истру в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Около 5 тысяч мальков карпа выпустили в озеро Сенеж и реку Истру в Солнечногорске

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В водоемы Солнечногорска выпустили пять тысяч мальков карпа. Они стали обитателями реки Истры и озера Сенеж. Это поможет повысить туристическую привлекательность округа для рыболовов и оживить водоемы.

Сотрудник экофонда «Начинание» Павел Родионов рассказал, что карпов выбрали не случайно. Температура воды в водоемах Подмосковья не успевает нагреться до нужной для нереста температуры, поэтому естественное воспроизводство рыбы было последки раз в 2010 году, когда горели торфяники. Теперь ситуация должна исправиться — вид парский, который выпустили в водоемы, может сам нереститься в средней полосе.

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Рыб вырастили путем искусственного оплодотворения — из икринки в инкубаторе. Летом мальки жили в бассейне и питались специальным комбикормом.

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Руководитель общества рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин отметил, что эта работа важна в том числе для повышения туристической привлекательности Солнечногорска.

«Мы, когда проводим соревнования по рыболовству, то каждый раз убеждаемся, что желающих гораздо больше, чем возможностей принять. И это надо для самого водоема, потому что вода не может быть без обитателей, там обязательно должен кто-то жить», — отметил он.

Однако не все мальки выживут в новых условиях. Эксперимент можно будет считать успешным, если через пять лет в водоеме останутся хотя бы 1,5% из них.

Всего в озере Сенеж обитает более двух десятков видов рыб, а также краснокнижные раки и европейский хариус. В следующем году туда планируют выпустить щуку.

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