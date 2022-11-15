Подмосковье 15 ноября 2022, 17:51 Около двух тысяч планшетов закупили для участковых врачей Подмосковья

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Около двух тысяч планшетов для участковых педиатров и терапевтов закупили в Подмосковье. С их помощью специалисты будут обслуживать пациентов на дому.

Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова рассказала, что планшеты позволят врачам вносить данные в карту пациента, а также оформлять направление на консультации к узкопрофильным специалистам и оформлять больничные листы.

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«Это позволит медицинскому специалисту минимизировать бумажную работу. В общей сложности мы закупили порядка два тысячи планшетов», — добавила она.

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Планшеты распределят по организациям в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

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