Около 90 тысяч жителей Подмосковья оформили пособие на ребенка в онлайн-формате | 360°

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Около 90 тысяч жителей Подмосковья оформили пособие на ребенка в онлайн-формате

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Помощь семьям с низкими доходами продолжают оказывать в Подмосковье. С начала года за пособием на ребенка через портал госуслуг обратились свыше 90 тысяч человек.

«Услугу „Назначение пособия на ребенка“ упростили. Теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически. Это очень популярная услуга: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

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Пособие на ребенка можно оформить на региональном портале госуслуг, в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Подача заявлений доступна родителям детей до восьми лет или лицам, их заменяющим. Необходимо иметь регистрацию в Московской области. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, а уровень имущественной обеспеченности — установленные нормы для получения социальных пособий.

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Решение о назначении или продлении пособия на ребенка поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Как сказал губернатор региона Андрей Воробьев, цифровые технологии приходят на смену даже шариковой ручке. Поэтому в Московской области все больше услуг переводят в онлайн-формат.

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