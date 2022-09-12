Новые цифровые услуги для застройщиков появились в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Новые цифровые услуги для застройщиков появились в Подмосковье

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Постановка на кадастровый учет, регистрация права и присвоение адреса зданию будут проходить автоматически после того, как застройщик подаст заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сделать это можно на портале госуслуг Московской области.

«Оказание услуг проактивно — одно из ключевых направлений нашей работы. Важно не только переводить услуги в электронный вид, но и делать их еще более удобными для всех категорий граждан. Услуги для застройщиков популярны на региональном портале. Благодаря оптимизации ввести строительный объект в эксплуатацию стало проще», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга доступна на региональном портале, в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Застройщику необходимо подать онлайн-заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если ведомство принимает положительное решение, то далее оно само формирует заявление в Росреестр для постановки объекта на кадастровый учет и регистрацию права. Также объекту проактивно будет присвоен адрес. Застройщику при этом подавать дополнительные заявления не нужно.

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Исключением являются многоквартирные дома, которые строятся жилищно-строительными кооперативами или с привлечением средств дольщиков. Также изменения не касаются объектов недвижимости, которые построены с привлечением средств нескольких лиц, в том случае, если инвесторы не договорились о возникновении прав на построенные объекты.

Подмосковье вошло в пятерку регионов по цифровой трансформации. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, как область продвинулась в цифровизации за последние годы.

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