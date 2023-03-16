16 марта 2023, 16:07
Около 90 тысяч тонн удобрений закупили в Подмосковье для полевых работ
Подмосковье обеспечено удобрениями на 68%. Для полевых работ закупили около 90 тысяч тонн продукта. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Подготовка к посевной компании в Подмосковье уже идет, в том числе для весенних работ приобретено около 90 тысяч тонн минеральных удобрений, и закупка продолжается», — сказал он.
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В прошлом году регион закупил свыше 130 тысяч тонн удобрений, из которых 19 тысяч — для посевной кампании этого года. В 2022-м большинство продуктов использовали в Зарайске, Серебряных Прудах, Коломне, Дмитрове, Луховицах и Ступине.
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Минеральные удобрения используют для улучшения состава почвы и ее рыхлости. Благодаря этому повышается плодовитость урожая.
Ранее губернатор Подмосковья представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.
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Сельское хозяйство
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