Около 90 коров из Дании привезли для разведения в Волоколамск
Подмосковье получило около 90 коров из Дании. Теперь их будут разводить в Волоколамске. Задача — улучшить генофонд крупного рогатого скота в регионе.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, коров получило предприятие «Шульгино».
Дальний путь они перенесли отлично. Более 50 нетелей и 35 быков привезли для разведения и улучшения генофонда
Коровы прошли клинический осмотр и проверку документов. После прибытия их отправили на обязательный карантин. Они проведут его на ветеринарной станции в Рузе.
«Ежедневный осмотр, диагностические исследования, а также вакцинацию проводят для предотвращения проникновения в регион опасных инфекционных заболеваний», — подчеркнул Воскресенский.
Предприятие «Шульгино» — первое в России органическое многопрофильное хозяйство площадью 4,5 тысячи гектаров.