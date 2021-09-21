Около 90 коров из Дании привезли для разведения в Волоколамск

Подмосковье получило около 90 коров из Дании. Теперь их будут разводить в Волоколамске. Задача — улучшить генофонд крупного рогатого скота в регионе.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский, коров получило предприятие «Шульгино».

Дальний путь они перенесли отлично. Более 50 нетелей и 35 быков привезли для разведения и улучшения генофонда Сергей Воскресенский.

Коровы прошли клинический осмотр и проверку документов. После прибытия их отправили на обязательный карантин. Они проведут его на ветеринарной станции в Рузе.

«Ежедневный осмотр, диагностические исследования, а также вакцинацию проводят для предотвращения проникновения в регион опасных инфекционных заболеваний», — подчеркнул Воскресенский.

Предприятие «Шульгино» — первое в России органическое многопрофильное хозяйство площадью 4,5 тысячи гектаров.