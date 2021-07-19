19 июля 2021, 15:53
Подмосковье получило еще 50 породистых коров из Дании
Около 50 породистых коров привезли в Подмосковье из Дании. Сначала они пройдут карантин под наблюдением ветеринаров Лосино-Петровского, а после отправятся на областные фермы.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, область получила около 50 коров пород хайленд и джерсейская.
По его словам, это породы мясного и молочного направления.
После снятия с карантина европейские животные будут направлены в хозяйства Подмосковья для улучшения генофонда коров
Сергей Воскресенский.
Ветеринары отметили, что коровы хорошо перенесли дорогу из Дании в Московскую область.
За ними наблюдают ветеринары, чтобы здоровью и животных ничего не угрожало. Они поддержат стойкий генофонд крупного рогатого скота в Подмосковье.