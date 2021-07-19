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    19 июля 2021, 15:53

    Подмосковье получило еще 50 породистых коров из Дании

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Около 50 породистых коров привезли в Подмосковье из Дании. Сначала они пройдут карантин под наблюдением ветеринаров Лосино-Петровского, а после отправятся на областные фермы.

    Подмосковье получило еще 50 породистых коров из Дании | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, область получила около 50 коров пород хайленд и джерсейская.

    По его словам, это породы мясного и молочного направления.

    Подмосковье получило еще 50 породистых коров из Дании | Изображение 2

    После снятия с карантина европейские животные будут направлены в хозяйства Подмосковья для улучшения генофонда коров

    Сергей Воскресенский.

    Ветеринары отметили, что коровы хорошо перенесли дорогу из Дании в Московскую область.

    Подмосковье получило еще 50 породистых коров из Дании | Изображение 3

    За ними наблюдают ветеринары, чтобы здоровью и животных ничего не угрожало. Они поддержат стойкий генофонд крупного рогатого скота в Подмосковье.