Подмосковье впервые получило коров красной датской породы для создания премиум-сыров

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, породу в качестве эксперимента вывели на ферме при туристическом парке «Карамат» в Ступине.

Он отметил, что многие хозяйства Подмосковья уже производят премиум-сыры или планируют начать изготовление. А для этого нужно «особое сырье с высокими показателями жира и белка».

Красная датская — это одна из лучших пород для получения высококачественного молока для производства сыров Сергей Воскресенский.

Коровы приносят молоко жирностью до 4%, массовая доля белка превышает 3%. Они способны давать стабильно большие удои в сочетании с высокой жирностью.

«Также в планах животноводческого комплекса КСТП „Карамат“ — увеличение дойного стада коров красной датской породы до 30 голов», — добавил Воскресенский.

А это, по его словам, позволит Подмосковью выйти на проектную мощность, достигающую 210 тонн молока в год.