Около 850 сирот Подмосковья получат жилье до конца года

С начала работы госпрограммы по обеспечению сирот жильем квартиры получили около четырех тысяч человек. В прошлом году обрел кров 791 ребенок, в этом году их количество вырастет до 850.

Реализацию прав детей-сирот обсудили на заседании Мособлдумы. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев напомнил, что сейчас на территории Подмосковья 599 ребят, оставшихся без родителей. Около 23 тысяч находятся на воспитании в семьях.

По данным статистики, за четыре года количество детей, желающих воспользоваться поддержкой государства, увеличилось. Так, стало на 630 больше желающих учиться в колледжах, на 519 — в университетах, рабочими и служащими стали в шесть раз больше людей. Также растет количество тех, кто обращается за путевками в организации отдыха или компенсацией за покупку таких путевок. Увеличивается и число обеспеченных собственным жильем сирот. В этом году ключи получат 844 человека.

Ранее в Мособлдуме предложили заменить предоставление жилья сиротам сертификатом на покупку. Это позволит им самостоятельно выбрать место жительства.