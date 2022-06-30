Сироты Подмосковья сами смогут выбрать жилье благодаря сертификату

Мособлдума приняла закон, благодаря которому дети-сироты смогут сами выбирать себе жилье. Теперь выпускники детских домов будут получать денежные сертификаты, позволяющие купить понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сертификаты дают сиротам большую свободу выбора.

«К примеру, возможность покупать жилье в другом городе в пределах Московской области, где больше возможностей для самореализации. Наша задача — чтобы все дети-сироты были обеспечены качественным жильем, и введение сертификата позволит выполнить все наши обязательства», — подчеркнул спикер.

Старший помощник прокурора Подмосковья по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами Наталия Михлина пояснила, что привычное предоставление жилья сиротам имеет ряд недостатков — иногда дети отказываются от непонравившихся квартир. Сертификаты позволят избежать таких случаев.

Ранее Мособлдума приняла закон, увеличивающий субвенции на жилье для детей-сирот. В этом году квартирами обеспечат еще 834 человека.