Сезон летних кафе в Подмосковье закончится 1 ноября | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Сезон летних кафе в Подмосковье закончится 1 ноября

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Летом в Подмосковье работало около 800 уличных кафе. Некоторые из них действуют до сих пор — их сезон завершится 1 ноября. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Как отметил зампред, многие предприятия общепита имеют террасы и летние веранды. Этот формат отдыха пользуется большой популярностью у жителей региона.

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«Только в этом сезоне в регионе открылось около 800 летних кафе, а это дополнительно 22 000 посадочных мест», — добавил он.

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Большинство кафе работали в Одинцове. Это 83 заведения. Еще 45 организовали в Раменском и 40 в Серпухове. Всего в Подмосковье работает свыше 6,8 тысячи кафе и ресторанов.

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