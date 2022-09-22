Сезон летних кафе в Подмосковье закончится 1 ноября | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Подмосковье

22 сентября 2022, 17:49

Сезон летних кафе в Подмосковье закончится 1 ноября

Читать 360tv в

Летом в Подмосковье работало около 800 уличных кафе. Некоторые из них действуют до сих пор — их сезон завершится 1 ноября. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Как отметил зампред, многие предприятия общепита имеют террасы и летние веранды. Этот формат отдыха пользуется большой популярностью у жителей региона.

Реклама

«Только в этом сезоне в регионе открылось около 800 летних кафе, а это дополнительно 22 000 посадочных мест», — добавил он.

Реклама

Большинство кафе работали в Одинцове. Это 83 заведения. Еще 45 организовали в Раменском и 40 в Серпухове. Всего в Подмосковье работает свыше 6,8 тысячи кафе и ресторанов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

Отдых

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама