Подмосковье 05 июня 2023, 16:34 Около 8 тысяч неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье переместили на штрафстоянку около восьми тысяч машин из-за нарушений правил парковки. Их эвакуировали с территории жилых комплексов и остановок.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, нарушителей ежедневно выявляют с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Это позволяет обеспечить проезд автобусов и экстренных служб к многоквартирным домам и снизить количество заторов на дорогах.

Реклама

«Всего с начала года было эвакуировано почти восемь тысяч транспортных средств за неправильную парковку, чуть больше 1,6 тысяч — в мае. Чаще всего неправильно парковались на остановках и в комплексах „Павшинская Пойма“, „Люберцы Парк“, „Пригород Лесное“, „Изумрудные Холмы“», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, в «Павшинской Пойме» эвакуировали свыше 1,5 тысячи автомобилей, в «Люберцы Парк» — более 900, в «Пригород Лесное» и «Изумрудных Холмах» — по 800 машин.

Автомобили могут эвакуировать за парковку под знаком «Остановка запрещена», на тротуаре, пешеходном переходе, узкой проезжей части или остановке.

Жителей и гостей Подмосковья призвали оставлять машины в положенных местах и не мешать проезду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».