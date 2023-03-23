Подмосковье 23 марта 2023, 10:03 Около 70 рабочих мест появится в новом корпусе фармзавода в Ступине Мининвест МО

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Фармкомпания «ИнтелБио» расширит производство в особой экономической зоне «Ступино Квадрат». В новом корпусе будут выпускать препараты для лечения кожных заболеваний. Там смогут получить работу 70 человек.

Как рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, корпус станет вторым для предприятия в рамках реализации инвестпроекта.

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«Площадь объекта — 1400 квадратных метров. Общий объем инвестиций превышает 300 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано 70 рабочих мест для жителей Московской области», — сказала она.

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«ИнтелБио» занимается разработкой и производством лекарств для профилактики кожных заболеваний. Первый корпус компании был запущен в прошлом году – на нем выпускают ряд препаратов, не имеющих аналогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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