Около 65 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

Социальная газификация затронула уже 1900 населенных пунктов Подмосковья. Синее топливо получили около 65 тысяч жителей региона. Об этом рассказал глава Минэнергетики области Александр Самарин на совещании с главами округов.

С начала реализации программы в области построили 1300 километров газопровода в 1900 населенных пунктах. Еще в 228 работы продолжаются. Глава министерства напомнил, что для подключения коммуникаций к дому нужно заключить договор с газораспределительной компанией и подать заявку.

«Сделать это можно онлайн, на сайте „Мособлгаза“, на региональном портале государственных услуг, а также обратившись в МФЦ или в ближайший офис газораспределительной компании», — рассказал он.

Самарин также добавил, что бесплатно провести газ к дому могут льготники: семьи с детьми или пенсионеры с маленьким доходом, одинокие пенсионеры, участники Великой Отечественной войны и их вдовы, узники, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о завершении программы социальной газификации в Подмосковье в этом году.