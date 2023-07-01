Подмосковье 01 июля 2023, 17:54 Около 600 человек поучаствовали в «Бокс Забеге» в Серпухове Александр Стёпушкин

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Около 600 любителей и профессионалов вместе с детьми поучаствовали в «Бокс Забеге» в Серпухове. Старт дали на площади Ленина, а финиш — на новом пляже возле реки Оки.

«Забег бодрит город, тем более сейчас Серпухов, Протвино и Пущино объединились в один муниципалитет. В единстве сила, в единстве развитие», — сообщил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

Дистанцию бежали спортсмены из Серпухова, Москвы, Чехова, Самары, Новосибирска, Обнинска, Мытищ, Калуги, Подольска, Тулы, Дмитрова, Орла и других городов.

«Я до этого никогда не принимала участие в забегах. Было очень тяжело, но оно того стоило», — рассказала участница забега от Серпухова Ульяна Миронова.

Возле реки спортсменов и гостей соревнований ожидал завтрак в кафе на пляже, а также развлекательная программа.

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