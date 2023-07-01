Подмосковье 01 июля 2023, 16:39 Dj Miller и Оля Краснова выступили на открытии пляжа на берегу Оки в Серпухове Фото: unsplash.com

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В Серпухове открылся городской пляж с беседками, шезлонгами, горками и песком на берегу реки Оки. Мероприятие завершило «Боксзабег», который прошел 1 июля.

На мероприятие для развлечения гостей привели несколько верблюдов. Детей развлекали спортивными активностями, водными горками и батутами. Для взрослых любимым развлечением стало запускание воздушного змея на пляже. Желающие смогли получить уроки плавания и поучаствовать в мастер-классах.

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Также для гостей играли диджеи Dj Twins Progect, Dj Miller, Dj MAKAR, состоялись выступления блогеров ERSHOV, BANDURA, GOSHU, Оли Красновой, ANIDELA и других.

Организаторы подготовили для участников открытия бесплатный русский стол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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