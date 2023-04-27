Подмосковье 27 апреля 2023, 11:21 Около 60 рабочих мест появится на производстве остановочных павильонов в Краснознаменске ООО «ДБР»

Читать 360tv в

Минжилполитики одобрило ввод в эксплуатацию производства объектов дорожной инфраструктуры в Краснознаменске. На нем будут производить остановочные павильоны и системы навигации. Получить работу на заводе смогут 60 человек.

Застройщиков стал ООО «Штальберг». Здание будут сдавать в аренду компании «Деталь Бизнеса Реклама». Она будет выпускать остановочные и охранные павильоны, системы уличной и дорожной навигации по заказу департамента транспорта Москвы.

Реклама

В проект инвестировали 200 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».