Около 50 тысяч человек откроют сезон охоты в Подмосковье

Сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь начался в регионе. Ожидается, что в первые дни его откроют около 50 тысяч человек из Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Минэкологии области.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что в связи с началом сезона ведомство усиленно проводит профилактические мероприятия.

«В первые дни сезона проведено 47 надзорных мероприятий, проверены 447 охотников. Выявлено 27 нарушений, изъято незарегистрированное ружье», — сообщил он.

Сейчас в Подмосковье зарегистрированы около 200 тысяч охотников и примерно столько же — в Москве. Сезон продлится до 30 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Штрафы за нарушения увеличили. Это позволило сократить число жалоб от жителей.