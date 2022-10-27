Около 4,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 11:57 Около 4,5 тысячи процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Процедуру экстракорпорального оплодотворения провели в Подмосковье около 4,5 тысячи раз с начала года. Ее прошли женщины, которые не могут забеременеть естественным путем.

Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова. Она отметила, что еще свыше тысячи процедур проведут до конца года.

Реклама

Сделать ЭКО в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Узнать подробнее об этом можно на сайте Минздрава региона.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.