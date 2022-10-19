Около 430 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за вывоз мусора | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:59 Около 430 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за вывоз мусора

Читать 360tv в

Компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами назначили около 430 тысячам пенсионерам Подмосковья. Ее размер составил от 30% до 100%, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Чтобы получить компенсацию, не нужно подавать заявку, рассказала Ирина Каклюгина. Ее размер зависит от возраста.

Реклама

«Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 и старше — в размере 100%», — сообщила она.

Реклама

Вице-губернатор подчеркнула, что выплата компенсационная, поэтому оплачивать ЖКУ в полном размере все равно необходимо.

В Минсоцразвития также добавили, что компенсация предоставляется в пределах стандарта нормативов жилплощади. Это 42 квадратных метра для одиноко проживающих, 21 квадратный метр на каждого для семей из двух человек и по 18 для семей с тремя и более людьми.

Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.