Около 430 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за вывоз мусора | 360°

19 октября 2022, 15:59
Около 430 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями компенсации за вывоз мусора
Компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами назначили около 430 тысячам пенсионерам Подмосковья. Ее размер составил от 30% до 100%, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Чтобы получить компенсацию, не нужно подавать заявку, рассказала Ирина Каклюгина. Ее размер зависит от возраста.
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«Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию, — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 и старше — в размере 100%», — сообщила она.
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Вице-губернатор подчеркнула, что выплата компенсационная, поэтому оплачивать ЖКУ в полном размере все равно необходимо.
В Минсоцразвития также добавили, что компенсация предоставляется в пределах стандарта нормативов жилплощади. Это 42 квадратных метра для одиноко проживающих, 21 квадратный метр на каждого для семей из двух человек и по 18 для семей с тремя и более людьми.
Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.
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