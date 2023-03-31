Подмосковье 31 марта 2023, 16:50 Около 400 рабочих мест создадут на новом складе в Солнечногорске Группа Компаний «МУЛЬТИКОЛД»

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Склад с низкотемпературным режимом хранения для продуктов, а также оптовый центр построят в Солнечногорске. Там смогут получить работу 400 человек. Комплекс заработает в конце года.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что площадь склада составит 16 тысяч квадратных метров. Он войдет в комплекс зданий, благодаря которому ежегодно будут распределять свыше 30 тысяч тонн продукции, требующей особого режима хранения.

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«В новом центре будут хранить птицу, мясо, молочную и растительную продукцию, требующую особенного температурного режима хранения и обработки. Объем планируемых инвестиций — два миллиарда рублей», — добавил он.

Комплекс построит группа компаний «Мультиколд». Товары будут поставлять в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Китай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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