Подмосковье 26 мая 2023, 17:05 Около 4 тысяч разрешений на такси аннулировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Около четырех тысяч разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье с начала года. В прошлом году недействительными признали 3025 документов.

Как рассказали в Минтрансе, разрешения такси аннулируют из-за предоставления поддельных документов, снятии с налогового учеба и смены адреса регистрации. Ведомство не советует обращаться за оформлением фирмам-посредникам, которые часто прекращают свою работу.

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Всего в этом году в области выдали около 17 тысяч разрешений на такси. Оформить его можно на «Госуслугах» на пятилетний срок. Предприниматели могут получить документ за один день по упрощенной схеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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