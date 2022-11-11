Подмосковье 11 ноября 2022, 14:02 Около 2,5 тысячи километров газопроводов построили в Подмосковье по президентскому проекту

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«Мособлгаз» построил 2,5 тысячи километров газопроводов в Подмосковье. Очередные работы проведут в Икше в Дмитрове — они завершатся к концу ноября. Там построят 2,3 километра сетей для обеспечения 60 домов.

Генеральный директор компании Игорь Баранов рассказал, что работы продолжают в 270 населенных пунктах региона. До конца года коммуникации проведут в 2806 селах и деревнях.

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Подать заявку на подключение к газу по программе социальной газификации жители могут на сайте «Мособлгаза», по телефону горячей линии 8-800-100-75-75 и в офисах программы.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.