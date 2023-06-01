Подмосковье 01 июня 2023, 12:57 Около 240 зон обгона обустроят на дорогах Подмосковья в 2023 году Минтранс Подмосковья

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Около 240 зон обгона обустроят на дорогах Подмосковья в этом году. Они позволят предотвратить встречные столкновения.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, встречные столкновения — это один из частых видов ДТП с тяжелыми последствиями.

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«Водители отвлекаются и не успевают сориентироваться, а иногда, не оценив ситуацию, идут на обгон. Поэтому было принято решение обследовать все зоны обгона и переразметить их, чтобы минимизировать вероятность встречных столкновений. Работы уже провели на 10 участках дорог, в том числе на федеральной трассе Р-22 „Каспий“ в Кашире», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Кроме того, было оптимизировано девять зон на дорогах в Кашире, Серебряных Прудах, Наро-Фоминске, Истре и Павловском Посаде.

При помощи размети на дорогах ликвидируют, уменьшают или увеличивают зону обгона, чтобы водители успевали перестроиться на нужную полосу.

В министерстве напомнили, что в этом году в семи округах установят новые светофоры, ограждения, знаки и обустроят переходно-скоростные полосы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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