Подмосковье 24 апреля 2023, 10:45 Около 240 рабочих мест появится на производстве систем безопасности в Дубне Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новую производственную площадку запустят в особой экономической зоне «Дубна». Там компания НПК «Дедал» будет разрабатывать и выпускать системы безопасности. Получить работу на предприятии смогут 240 человек.

Как рассказала глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, площадь нового корпуса составит шесть тысяч квадратных метров. В проект инвестируют 865 миллионов рублей.

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«В новом корпусе будут созданы 240 рабочих мест, а полная реализация проекта по расширению, предусматривающая две очереди строительства, позволит создать почти 470 новых рабочих мест», — сказала она.

Первый корпус компании заработал в 2019 году, но со временем его площадок стало не хватать. После этого предприятие решило расшириться и реализовать еще один проект. Это позволит проводить исследования и улучшить качество продукции.

НПК «Дедал» производит системы и комплексы технических средств физической защиты для объектов гражданского и военного назначения. Так, специалисты предприятия уже разработали свыше 96 изделий, которые не уступают по качеству импортным аналогам.

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