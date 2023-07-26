Подмосковье 26 июля 2023, 11:21 Около 200 здоровых детей родилось в Подмосковье от ВИЧ-инфицированных матерей с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в Подмосковье родилось 200 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Это возможно благодаря правильно спланированный беременности.

Как рассказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин, риск передачи вируса от матери к ребенку снижается, если женщина стала вовремя проходить лечение и выполнять все рекомендации врачей.

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«Если будущая мама знает о своем ВИЧ-статусе и уже наблюдается в нашем центре, то наши специалисты помогут ей спланировать беременность. Если же женщина узнала о наличии у нее ВИЧ-инфекции уже после наступления беременности, важно как можно скорее обратиться в Центр СПИД», — рассказал он.

Своевременно назначенная терапия позволяет сохранить здоровье и маме, и ребенку. Все лечение предоставляется бесплатно.

Чтобы пройти обследование на ВИЧ, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинет анонимного тестирования или в Центр СПИД.

Подробнее о правилах постановке на учет и рекомендациях беременным можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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