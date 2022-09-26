Около 20 миллионов человек посетили парки Подмосковья за лето | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 10:00 Поделиться Telegram

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Viber Около 20 миллионов человек посетили парки Подмосковья за лето

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Парки Подмосковья посетили около 20 миллионов человек за лето. Это на 5,2 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава ведомства Михаил Хайкин напомнил, что всего на территории области работает 183 парка культуры и отдыха. С начала года их посетили 43,8 миллиона человек, это около 1,5 миллиона посетителей в неделю.

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Средняя посещаемость парков в выходные составила 500 тысяч человек. Максимум был зафиксирован 11–12 июня — тогда в них отдохнули 610 тысяч жителей и гостей региона.

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Самыми популярными парками стали «Пехорка», «Пестовский», а также парк на Заречной улице в Балашихе. В пятерку также попали парк «Мира» и «Елочки» в Домодедове.

Каждый день в местах отдыха проходят интересные мероприятия: мастер-классы, утренние зарядки, концерты и выставки. Так, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове заработала экспозиция с фотографиями обитателей Москвариума «Океан в городе». Она будет работать до 30 октября.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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