Подмосковье 16 мая 2023, 14:31 Около 20 дорог к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье в 2023 году Минтранс Подмосковья

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Подъезды к туристическим местам отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы проведут в 12 округах, их протяженность составит 70 километров.

Как сообщили в Минтрансе, ремонт дорог позволит жителям быстро и удобно добираться до достопримечательностей области. Это музеи, церкви, монастыри и усадьбы.

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«На сегодняшний день благодаря проведенным ремонтным работам удобный проезд обеспечили к культурно-историческому центру Коломны, обновив покрытие на улице Коломенской. Всего в рамках ремонтного сезона покрытие заменят на 20 региональных дорогах», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Так, в Волоколамске обновят покрытие на улице Щекино, по которой можно добраться до нескольких храмов, музеев и Волоколамскому кремлю. Также ремонт пройдет на участке через Спироко и Ефимьево, которые ведут к Свято-Успенскому Иосифо-Волоцкому монастырю и природному заказнику.

В Дмитрове ремонт пройдет на улицах Кольцо и Загорской, в Истре — на Советской улице и на участках вблизи поселков Пионерский и Чеховский, в Королеве покрытие заменят на Калининградской Тарасовской и улице Чапаева.

Кроме того, дороги улучшат в Можайске, Подольске, Пушкино, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Рузе и Чехове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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