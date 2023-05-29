Подмосковье 29 мая 2023, 13:41 Около 2 тысяч человек приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Волоколамске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Сезон велозаездов Gran Fondo открыли в Волоколамске 18 мая. Мероприятие прошло на автодроме Moscow Raceway, в нем поучаствовали две тысячи человек.

Как рассказали в Минспорте, участникам предложили три дистанции: 30, 60 и 100 километров. Велосипедисты проехали по трассам Волоколамска и Клина. Кроме того, в округе состоялся детский заезд на восемь и 12 километров, в нем участвовали жители от шести до 17 лет. Каждый финишировавший получил памятную медаль, а победители и призеры — подарки от организаторов.

Реклама

«Gran Fondo — это всегда большое событие, один из самых ярких и масштабных стартов летнего спортивного сезона. В Московской области есть ряд уникальных маршрутов с живописными пейзажами и хорошим дорожным покрытием, которые привлекают участников. Поэтому ежегодно в регионе мы принимает несколько стартов серии», — сказал глава Минспорта Дмитрий Абаренов.

Для гостей также прошла звездная эстафета — четыре команды возглавили известные спортсмены и представители шоу-бизнеса. Это певица Анастасия Крайнова, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Гальперин, олимпийский чемпион Юрий Постригай и другие. Организаторы также обустроили фуд-корты, выставки, сервисы техосмотра, шоу аниматоров, зону рисования и настольных игр.

Результаты велозаезда доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».