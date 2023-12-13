Эксклюзив 13 декабря 2023, 19:24 «Около 17 тысяч километров». Минтранс рассказал о борьбе с гололедом в Подмосковье Минтранс МО: в Подмосковье против гололеда обработали 17 тысяч километров дорог Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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В Московской области 13 декабря противогололедными материалами обработали около 17 тысяч километров дорог. Об этом «360» рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В первую очередь работы велись на трассах с высокой интенсивностью движения, а также опасных участках — мостах, съездах и эстакадах. В работах были задействованы около 2,6 тысячи дорожных рабочих и около 1,8 тысячи единиц спецтехники», — сообщили в ведомстве.

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Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова ранее заявила, что снег во дворах и городских локациях региона убирают каждый день согласно расписанию. Днем 13 декабря в работах задействовали 15 876 специалистов.

В ночь на 15 декабря на Московскую область начнет надвигаться южный циклон, который спровоцирует снегопады, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.