Эксклюзив 13 декабря 2023, 15:54 «Приближение теплого фронта». Жители Подмосковья на следующей неделе столкнутся с перепадом температур Синоптик Шувалов: в Подмосковье 17 декабря температура поднимется до нуля Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Подмосковье накрыли мощные снегопады. О том, стоит ли жителям региона в ближайшие дни ждать метели и морозы, «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря на регион будет надвигаться южный циклон, который спровоцирует снегопады. По его словам, высота снежного покрова достигнет 10 сантиметров.

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«В субботу у нас морозы. Утро воскресенья достаточно морозное — градусов 8-10 ниже нуля, но днем приближение теплого фронта с Запада», — указал специалист.

Шувалов добавил, что вторая половина дня 17 декабря будет намного теплее, и дойдет до нуля градусов.

«К вечеру понедельника опять понижение температуры, эта свистопляска, качели, метание из стороны в сторону через ноль градусов будут продолжаться на протяжении всей следующей недели», — заключил синоптик.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об ухудшении погоды — 14 декабря синоптики прогнозируют снегопад, метель и снежные заносы. Ведомство призвало москвичей быть осторожными на улицах из-за сильного ветра и гололеда.