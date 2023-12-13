Эксклюзив 13 декабря 2023, 18:05 ГУСТ Подмосковья озвучило число специалистов, занятых в уборке снега ГУСТ Подмосковья: почти 16 тысяч специалистов вышли на уборку снега 13 декабря РИА «Новости»

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Снег во дворах и городских локациях Московской области убирают ежедневно по расписанию. О работе коммунальных служб региона во время сильных снегопадов рассказала «360» руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

«Сегодня на территории области осадки в виде снега — 15 876 специалистов с семи утра уже работают на городских локациях. Начали с очистки входных групп и тротуаров, чтобы жители могли комфортно добраться на работу, в детский сад или школу», — отметила глава ГУСТ.

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По ее словам, к уборке улиц в среду привлекли «коммунальных помощников» — это 1343 единицы техники, из них 824 трактора с подметальным оборудованием. Такие навесные насадки позволяют быстро промести покрытия и подъезды к контейнерным площадкам для свободного доступа к бакам, пояснила Аипова. Также на линии вышли 375 погрузчиков и 144 самосвала.

Руководитель ГУСТ Московской области добавила, что в регионе комплексно работают с адресами, о которых сигнализировали жители. Инспекторы устраивают дополнительный мониторинг там, где выявили больше всего замечаний.

С сотрудниками организаций, ответственных за содержание территорий, проводят разъяснительную работу. К тем, кто игнорирует требования, применяют штрафные санкции. Это мотивирует оперативно устранять замечания, отметили в ГУСТ.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «360», что в ночь на 15 декабря на Подмосковье начнет надвигаться южный циклон, который спровоцирует снегопады.