Около 160 ярмарок прошло в Подмосковье в сентябре | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 13:54 Поделиться Telegram

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Viber Около 160 ярмарок прошло в Подмосковье в сентябре

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За сентябрь в Подмосковье прошло 158 ярмарок в 34 городских округах. На них жители смогли купить фрукты, овощи, удобрения и другие товары, рассказали в Минсельхозпроде региона.

Глава ведомства Георгий Филимонов отметил, что из 158 ярмарок 76 были тематическими и 82 — сельскохозяйственные.

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«Осень — пора сбора урожая, подведение итогов прошедшего дачного сезона и планирование нового. На ярмарках, помимо сезонных овощей, ягод и фруктов, появляются саженцы декоративных и плодовых деревьев, удобрения, хозяйственный инвентарь и многое другое», — подчеркнул он.

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Самыми распространенными темами стали «Осень в Подмосковье», «Осенний калейдоскоп» и «Золотая осень». Также в регионе впервые прошла ярмарка «День пареной репы». Она состоялась в Сергиевом Посаде.

В октябре в области пройдет еще около 200 ярмарок в 38 округах. Узнать о них подробнее можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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