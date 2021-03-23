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    23 марта 2021, 13:45

    Около 150 рабочих мест появится на новом заводе лифтов в Лыткарине

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новое предприятие по производству лифтов появилось в Подмосковье. Его построили в Лыткарине. Здесь будут работать около 150 сотрудников.

    Около 150 рабочих мест появится на новом заводе лифтов в Лыткарине | Изображение 1

    На заводе станут изготавливать лифты и комплектующие к ним. Предприятие построила компания «КомБизнесПроект».

    Это отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве рассказали, что завод начнет работать в ближайшее время.

    В проект создания предприятия вложили около 350 миллионов рублей. В Главном управлении строительного надзора региона ему уже выдали заключение о соответствии требованиям.

    Ранее стало известно, что новые рабочие места вскоре создадут на производстве чая в Серпухове.