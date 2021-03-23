Новые рабочие места создадут на производстве чая в Серпухове

В Серпухове модернизировали завод, выпускающий чай. Теперь здесь будут производить еще больше продукции, а это позволит создать десять новых рабочих мест.

Обновление провело предприятие «Универсальные пищевые технологии». Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

По его словам, на заводе модернизировали линии по фасовке чайной продукции. В это вложили 75 миллионов рублей.

Установка нового современного оборудования позволила увеличить мощность продукции до 12 240 тонн в год Сергей Воскресенский.

Сегодня чайный завод в Серпухове входит в топ-5 предприятий, показывающих лучшие результаты в своей отрасли в России.

«Модернизация позволит создать еще десять дополнительных рабочих мест», — отметил Воскресенский.

А всего на предприятии трудоустроили около 235 сотрудников. Здесь изготавливают продукцию под собственными марками «Золотая чаша» и «KIOKO», а также осуществляют контрактное производство чая.