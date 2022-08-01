Около 15 тысяч жителей Подмосковья посмотрели кино под открытым небом в июле

Весь июль в парках Подмосковья проходили киносеансы под открытым небом. Они собрали почти 15 тысяч зрителей. В августе планируют провести еще 160 показов.

В августе гости подмосковных парков вновь смогут насладиться фильмами на свежем воздухе. Это будет как семейное кино, так и конкурсные фестивальные работы. Главным кино-событием месяца станет ретроспектива фильмов Андрей Кончаловского к 85-летию режиссера. Зрители вспомнят знаменитые киноленты «Грех» и «Дорогие товарищи!» и увидят документальный фильм «Человек неунывающий».

Также в последнюю субботу месяца состоится масштабная всероссийская акция «Ночь кино», на которой покажут лучшие отечественные фильмы 2021 и 2022 годов. Всего за месяц планируют показать 160 фильмов в 31 городском округе.

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