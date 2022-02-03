Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь»
В Московской области порядка 100 тысяч школьников приняли участие в экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь». Учащимся четвертых-шестых классов в режиме онлайн рассказали, как правильно обращаться с отходами, как отправить новогоднее дерево после праздников на переработку и проследить за его дальнейшей судьбой, сообщили в МинЖКХ региона.
Экологический урок провели министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, исполнительный директор МОСОБЛВООП Ярослав Вольпин и координатор проекта «Детки кремлевской елки» Елена Белоусова.
«Очень важно воспитывать в себе полезные привычки с самого детства. Необходимо формировать правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья», — отметил Антон Велиховский.
Ярослав Вольпин и Елена Белоусова рассказали об истории президентских проектов «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» и «Детки кремлевской елки».
Школьникам показали конечный продукт переработки елок, которые сдают на переработку: из них изготавливают хоккейные клюшки, сувениры и предметы мебели.
В конце лекции учащимся рассказали о специальном конкурсе «Разделяй и умножай», победителям которого достанутся семена кремлевской новогодней елки.