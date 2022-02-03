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    03 февраля 2022, 19:50

    Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь»

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Московской области порядка 100 тысяч школьников приняли участие в экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь». Учащимся четвертых-шестых классов в режиме онлайн рассказали, как правильно обращаться с отходами, как отправить новогоднее дерево после праздников на переработку и проследить за его дальнейшей судьбой, сообщили в МинЖКХ региона.

    Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь» | Изображение 1

    Экологический урок провели министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, исполнительный директор МОСОБЛВООП Ярослав Вольпин и координатор проекта «Детки кремлевской елки» Елена Белоусова.

    «Очень важно воспитывать в себе полезные привычки с самого детства. Необходимо формировать правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья», — отметил Антон Велиховский.

    Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь» | Изображение 2

    Ярослав Вольпин и Елена Белоусова рассказали об истории президентских проектов «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» и «Детки кремлевской елки».

    Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь» | Изображение 3

    Школьникам показали конечный продукт переработки елок, которые сдают на переработку: из них изготавливают хоккейные клюшки, сувениры и предметы мебели.

    В конце лекции учащимся рассказали о специальном конкурсе «Разделяй и умножай», победителям которого достанутся семена кремлевской новогодней елки.