Около 100 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в интерактивном экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь»

В Московской области порядка 100 тысяч школьников приняли участие в экоуроке «Подари своей елке вторую жизнь». Учащимся четвертых-шестых классов в режиме онлайн рассказали, как правильно обращаться с отходами, как отправить новогоднее дерево после праздников на переработку и проследить за его дальнейшей судьбой, сообщили в МинЖКХ региона.

Экологический урок провели министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, исполнительный директор МОСОБЛВООП Ярослав Вольпин и координатор проекта «Детки кремлевской елки» Елена Белоусова.

«Очень важно воспитывать в себе полезные привычки с самого детства. Необходимо формировать правильное отношение к окружающей среде и умение заботиться о ней, в том числе путем осуществления раздельного сбора вторичного сырья», — отметил Антон Велиховский.

Ярослав Вольпин и Елена Белоусова рассказали об истории президентских проектов «Вторая жизнь кремлевской новогодней елки» и «Детки кремлевской елки».

Школьникам показали конечный продукт переработки елок, которые сдают на переработку: из них изготавливают хоккейные клюшки, сувениры и предметы мебели.

В конце лекции учащимся рассказали о специальном конкурсе «Разделяй и умножай», победителям которого достанутся семена кремлевской новогодней елки.