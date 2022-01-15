Акция «Подари вторую жизнь своей елке» началась в Подмосковье

Акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала в Московской области 15 января. Местные жители смогут сдать новогодние елки на переработку.

Деревья будут отправлять на зооферму «Мечта» — они станут кормом для животных. Еще часть елок переработают в щепу.

Такая акция проводится четвертый год. Всего в регионе работает 224 пункта приема. Принести туда елку можно до 15 февраля.

Ранее сильный ветер в Ростове-на-Дону снес главную городскую елку на Большой Садовой улице. Никто не пострадал. Место происшествия огородили, рабочие принялись разбирать елку. Большая часть игрушек осталась цела.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко решил проверить поставщика дерева, так как к качеству конструкции возникли претензии.