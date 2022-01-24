Около 20 тысяч елок сдали в Подмосковье на переработку

В Московской области стартовала акция «Подари вторую жизнь своей елке!». За первые 10 дней жители региона сдали в пункты приема порядка 20 тысяч новогодних деревьев.

Акция началась 15 января в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Ее проводит Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области вместе с ассоциациями председателей советов многоквартирных домов и общественного контроля в сфере ТКО.

Главной целью акции стало увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении.

«Наша задача, помимо заботы об экологии, — создать комфортные условия для жителей, избежать захламления крупногабаритными отходами контейнерных площадок многоквартирных домов, поддержать на них порядок», — отметил министр подмосковного ЖКХ Антон Велиховский.

Весь объем собранных елей напрямую отправляют на вторичную переработку. Деревья перерабатывают в щепу в специальных дробилках, часть используют в качестве компоста и производства почвогрунта, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Часть идет на производство фанеры, которую используют в производстве элементов для новых детских площадок. Раздробленная щепа применяется и для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области.

Всего в Подмосковье открыли 224 специальных брендированных пункта приема елей. В каждом городском округе работают минимум два. Жители Московской области также смогут привезти свои ели на 58 площадок проекта «Мегабак», расположенных в 55 городских округах.

Ближайшую к дому площадку можно найти на интерактивной карте на сайтах правительства Московской области mosreg.ru, регионального Министерства ЖКХ, муниципалитетов и проекта «Мегабак», ассоциаций председателей советов многоквартирных домов региона и общественного контроля в сфере ТКО.

У сдавших новогоднее дерево на переработку жителей Подмосковья появляется возможность внести свой вклад в сохранение экологии области, обогатить рацион животных, разводимых на ферме. Переработанная ель может принести огромную пользу. Например, еловые ветки, которые отвозят на животноводческие фермы для изготовления кормов, богаты витаминами и особенно полезны для животных в зимний период.

Дерево для переработки должно быть «чистым». С елки по возможности необходимо снять все лишние предметы — игрушки, мишуру, искусственный снег, блестки, скотч, веревку или пленку. Акция продлится до 15 февраля.