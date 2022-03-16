Жители Подмосковья смогут оформить выплату по уходу за инвалидом онлайн

Оформление выплаты по уходу за инвалидом упростили в Подмосковье. Теперь жители могут подать заявку онлайн. Функция доступна на областных «Госуслугах».

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что речь идет о ежемесячной выплате в размере 25 тысяч рублей.

В Подмосковье оформить выплату по уходу за инвалидами стало намного проще и удобнее Ирина Каклюгина.

Раньше заявителю требовалось собирать пакет документов, справок, а затем относить их лично в МФЦ. Теперь все можно сделать онлайн.

Это часть масштабного проекта «Социальное казначейство». Его задача — сделать услуги быстрыми и простыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что отстраненные от Игр паралимпийцы региона получат по два миллиона рублей.