Отстраненные от игр паралимпийцы Подмосковья получат по 2 млн рублей

Несмотря на отстранение российской команды от участия в Паралимпийских играх в Пекине, спортсмены и тренеры из Подмосковья получат по два миллиона рублей за подготовку. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Вместо Пекина паралимпийцы поедут в Ханты-Мансийск, где 18 марта откроют Всероссийские зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Я хочу вас поприветствовать. Приехал, чтобы поддержать вас. К сожалению, те решения политические, которые были приняты, помешали нашей сборной участвовать», — обратился Воробьев к паралимпийцам.

Он отметил, что от Подмосковья участники — 19 спортсменов и шесть тренеров. По словам губернатора, это профессионалы, не жалеющие себя.

В играх «Мы вместе. Спорт» примет участие 71 спортсмен из 20 субъектов страны, в том числе 19 человек из Подмосковья.

Каждому поколению — всегда свои вызовы. Вы априори сильные люди во всех отношениях. Я думаю, что и это, скажем так, недоразумение мы тоже переживем Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что жизнь не закончилась — впереди новые победы.

«Я хочу вас поддержать, пожелать вам побед в соревнованиях, найти удовольствие, радость в общении как между собой, так и с другими ребятами в нашей стране», — отметил губернатор.

Воробьев сделал акцент на том, что все призовые выплаты для олимпийцев и паралимпийцев остаются в силе.

«По два миллиона рублей мы выплатим каждому из вас и всем тренерам, которые старались, готовили, чтобы поддержать. Ну и жизнь продолжается — будем встречаться дальше», — заключил глава Московской области.

Когда паралимпийская сборная России узнала об отстранении от игр в Пекине, ее участники спели гимн страны и сорвали с экипировки наклейки, скрывающие флаг.