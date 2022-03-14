Офицерам Росгвардии вручили ордена Мужества в Балашихе

В Балашихе наградили офицеров Росгвардии. Госнаграды военнослужащим и сотрудникам вручил главнокомандующий нацгвардии Виктор Золотов в госпитале. Отметили бойцов, которые отличились во время спецоперации на Украине.

Источник фото: телеканал «360»

Орден Мужества получили полковник полиции Денис Степанов и офицер спецназа Росгвардии. Под минометный огонь попало подразделение Дениса Степанова, сам он был ранен, но продолжил управлять личным составом. Офицер Росгвардии тоже получил ранение, но смог руководить подчиненными. Боевую задачу выполнили без потерь.

«Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов, инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики. Кроме того, росгвардейцы оказывают содействие гражданам в налаживании мирной жизни, осуществляют в том числе охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами», — сказал директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ, главнокомандующий войсками нацгвардии РФ Виктор Золотов.

Военнослужащих в госпитале навестил глава Балашихи Сергей Юров.

Источник фото: телеканал «360»

«Настроение у всех бодрое. Многие из них после выздоровления хотят снова вернуться в строй и продолжить выполнять задачу в рамках специальной военной операции. Благодарю наших бойцов за мужество и самоотверженное выполнение боевых задач. Желаю скорейшего выздоровления!» — сказал глава г. о. Балашиха Сергей Юров.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе помогают беженцам из Донбасса.